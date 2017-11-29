Москва, 29 ноября, 2017, 18:23 — ИА Регнум. Террористы готовили атаки на территории Российской Федерации. используя программы Zello и Telegram. Соответствующее заявление сделал сегодня, 29 ноября, директор Региональной антитеррористической структуры (РАТС) Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Евгений Сысоев, выступая на заседании генеральных прокуроров стран-участниц ШОС.

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«Достоверно известно, что управление террористическими группами, планировавшими осуществление терактов в России, осуществлялось дистанционно с Ближнего Востока и Турции с использованием интернет-приложений Zello и Telegram», — рассказал Сысоев.

Напомним, ранее Сысоев заявил, что с начала 2017 года ФСБ России совместно с коллегами по ШОС смогли разоблачить более 50 ячеек и 380 активных участников террористических организаций.