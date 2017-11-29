Москва, 29 ноября, 2017, 15:57 — ИА Регнум. В России в период 2013—2016 гг. количество киберпреступлений увеличилось в шесть раз, заявил 29 ноября генеральный прокурор России Юрий Чайка.

Freedesignfile.com Угрозы в киберпространстве

«В первом полугодии текущего года он (рост) составил почти 30%, а всего с 2013 по 2016 год количество киберпреступлений увеличилось в 6 раз, с 11 до 66 тысяч», — цитирует RT генпрокурора.

Он уточнил, что самыми распространёнными преступлениями являются слежение за пользователями, хищение денег и распространение запрещённой информации.

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Ранее ИА REGNUM со ссылкой на Сбербанк сообщало, что ежегодные убытки экономики России от киберпреступности составляют в 600—650 млрд рублей в год.

При этом убытки мировой экономики от киберпреступлений приблизились к $1 трлн.