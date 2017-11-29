Москва, 29 ноября, 2017, 15:09 — ИА Регнум. Возмещение вреда от сигаретного дыма со стороны балкона соседей разрешил Верховный суд РФ, сообщает 29 ноября Российское агентство правовой и судебной информации со ссылкой на решение.

Pxhere.com Курение

«Действующее законодательство допускает компенсацию морального вреда за нарушение прав гражданина в сфере охраны здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», — говорится в решении.

Таким образом, в суде высшей инстанции была поставлена точка в споре двух жителей Новосибирска.

Один из них через суд потребовал запретить курение соседа на балконе и возместить моральный вред в размере 250 тысяч рублей. Получив отказ в первой инстанции, истец дошел до Верховного суда.

В результате суд частично отменил решения нижестоящих судов и принял решение о возмещении вреда в размере 5 тыс. рублей.