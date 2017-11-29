Москва, 29 ноября, 2017, 15:00 — ИА Регнум. В декабре текущего года завершается выполнение совместного проекта Программы развития ООН (ПРООН), Глобального экологического фонда (ГЭФ) и Министерства природных ресурсов и экологии РФ, направленного на обеспечение мер по защите животных при авариях на нефтяных объектах. На прошлой неделе экологи и нефтяники отчитались об итогах совместной деятельности по охране природы.

Фото Всемирный фонд дикой природы (WWF) России Экологи и нефтяники отчитались о совместной деятельности по охране природы

Менеджер проекта ПРООН/ГЭФ — Минприроды России Светлана Шейнфельд отметила, что был достигнут значительный прогресс во взаимоотношениях между нефтяными компаниями и природоохранным сообществом, а также подготовлены корпоративные и государственные стандарты и методики, позволяющие уменьшить экологическую опасность добычи природных ископаемых.

Исторически мероприятия по защите диких животных были отделены от программ нефтяных компаний по ликвидации аварий. В задачи нефтяников входили действия, направленные на прекращение выброса, после чего выполнялся сбор и утилизация разлившейся нефти. Непосредственно спасение пострадавших животных возлагалось на экологические и волонтёрские организации. Традиционные методы показали свою низкую эффективность во время печально известной аварии на платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе.

Современный подход к ликвидации аварий предусматривает обязательное включение мер по защите животных в корпоративную программу защиты окружающей среды и готовность сотрудников нефтяных компаний к оказанию помощи пострадавшим особям для предотвращения их гибели. Для этого в рамках программы ПРООН/ГЭФ — Минприроды России были проведены обучающие семинары и практические тренинги.

Базовой площадкой для отработки эффективных методик ликвидации последствий аварийных разливов нефти был выбран Варандейский нефтеотгрузочный терминал, расположенный на побережье Баренцева моря Ненецком автономном округе. Эта инициатива была поддержана Минприроды и включена правительством в План по проведению года экологии в Российской Федерации. Проект поддержала природоохранная организация Sea Alarm Foundation, которая привлекла для проведения тренинга специалистов из Голландии, Великобритании, Бельгии и Германии.

Обучение сотрудников ООО «Варандейский терминал» и других подразделений ЛУКОЙЛа состоялось в августе 2017 года в г. Нарьян-Мар. В ходе тренинга был создан командный центр, проведено моделирование нештатной ситуации, проверена готовность к координации действий в критической ситуации. В тренинге также приняли участие представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, эксперты Международного союза охраны природы, WWF России, Ненецкого государственного природного заповедника, Дарвинского природного биосферного заповедника и национального парка «Русская Арктика».

Особое внимание во время тренинга уделялось методам спасения птиц, поскольку они наиболее уязвимы при разливах нефти. В отличие от млекопитающих птицы не могут самостоятельно очистить перьевой покров, а инстинкты не дают им покинуть опасную зону. Поэтому дополнительно был организован двухдневный практический курс на озере Молодёжное в окрестностях Нарьян-Мара, на котором отрабатывались навыки спасения птиц в условиях их обитания. Участники освоили методики поиска и отлова пострадавших особей, их очистку от нефтепродуктов, оказание ветеринарной помощи.

Итоги тренинга получили высокую оценку у представителей международных экологических организаций.

Тренинг в Нарьян-Маре — уникальное явление, поскольку среди участников тренинга были директора и управляющий персонал компании ЛУКОЙЛ. Мы не знаем ни одного случая, когда нефтегазовая компания смогла бы уделить безотрывно целую неделю решению подобной задачи», — сказал после завершения мероприятия генеральный директор фонда Sea Alarm Foundation Хьюго Нийкамп.

Полученный позитивный опыт было решено распространить на другие нефтяные объекты. В сентябре 2017 года ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» провело на Северном Каспии семинар по защите пернатых от воздействия нефтяных загрязнений. Кроме нефтяников, в семинаре участвовали сотрудники Астраханского государственного заповедника и члены местной волонтёрской организации «Друзья Астраханского заповедника».

«Сегодня морские проекты являются точкой стратегического роста для компании, поэтому экологическая безопасность морских проектов является приоритетом для ЛУКОЙЛа, так как морская среда наиболее уязвима. Я надеюсь, что с завершением Года экологии этот интерес не иссякнет, потому что экологические инновации становятся все важнее для устойчивого экономического роста как компаний, так и национальных экономик», — заявил начальник департамента общественных связей ПАО «ЛУКОЙЛ» Глеб Овсянников.

Наиболее эффективные методики защиты природы должны быть закреплены на государственном уровне, сказал депутат Государственной Думы Российской Федерации, член комитета по экологии и охране окружающей среды Александр Василенко. Несмотря на то, что действие программы ПРООН/ГЭФ — Минприроды России завершается в текущем году, он выразил надежду на продолжение сотрудничества с международными организациями в деле повышения экологической безопасности и сохранения биоразнообразия.