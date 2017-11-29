Омск, 29 ноября, 2017, 13:41 — ИА Регнум. Одним из главных событий Омской области сегодня, 29 ноября, стала встреча врио губернатора региона Александра Буркова с руководителями и корреспондентами региональных и федеральных СМИ.

Оmskportal.ru Врио губернатора Омской области Александр Бурков и мэр Омска Оксана Фадина

В том числе в ходе этой встречи Бурков навал мэра Омска Оксану Фадину «дамой с характером».

«Кто бы ни стал мэром, он становится самостоятельной единицей, и возможны дискуссии. Не надо думать, что пришёл новый мэр, и проблем не стало. Оксана Фадина — дама с характером. Да, она встроилась в общую вертикаль, и это даёт надежду на конструктивные решения. Мне не надо, чтобы мэр ходил строем. Надо, чтобы он отстаивал свою точку зрения и интересы муниципалитета», —цитирует руководителя региона портал Оm1.ru.

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Омской области, на встрече был затронут вопрос взаимоотношений Омска и региона «в части распределения финансовых ресурсов». Бурков заявил, что он готов помогать городу, готов пересмотреть межбюджетные отношения.

«Нам важно, чтобы новый мэр вступил в должность и определил, в каких направлениях есть проблемы, куда в первую очередь нужно направить средства», — прокомментировал Александр Бурков, добавив, что Фадина сумела зарекомендовать себя как эффективный управленец.

По мнению руководителя фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Омской области Антона Берендеева, пока рано говорить о том, насколько эффективной будет работа Оксаны Фадиной на посту мэра Омска:

«Я всегда призываю, дайте человеку время поработать. Время покажет, каким она будет мэром, и какие она будет принимать управленческие решения. Самое главное, чтобы она советовалась с гражданами, работала с общественностью, с депутатами и была открытой».

По словам Антона Берендеева, «тандем «губернатор — мэр» — это в любом случае лучше, чем противостояние»:

«Очевидно, что конфликты между мэром и губернатором не приводят ни к чему хорошему».

Берендеев считает, что противостояние между бывшим мэром Омска Вячеславом Двораковским и бывшим губернатором Виктором Назаровым существовало, но оно не было открытым:

«Я думаю, у них не раз возникало желание не работать друг с другом».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, осенью 2017 года в Омской области произошло два значимых политических события. В регионе сменился губернатор, в Омске — мэр.

9 октября ушёл в отставку Виктор Назаров, руководивший регионом с 2012 года. Врио губернатора был назначен справоросс Александр Бурков.

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Вячеслав Двораковский, выигравший выборы мэра Омска в 2012 году, покинул пост градоначальника в июле текущего года. И. о. мэра стал первый заместитель главы города Сергей Фролов (в ноябре был назначен вице-губернатором — прим. ИА REGNUM ). Так как прямые выборы мэра Омска отменили в 2015 году, нового градоначальника выбрали депутаты горсовета. 22 ноября 2017 года народные избранники отдали за Фадину 31 голос.

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Оксана Фадина вступит в должность мэра Омска 8 декабря.

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