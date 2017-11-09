Омская область: «умеренно позитивный» месяц с новым губернатором

Омск, , 07:31 — REGNUM Прошёл ровно месяц с тех пор, как в Омской области сменился руководитель. 9 октября 2017 года Виктор Назаров ушёл в отставку с поста губернатора, врио главы региона был назначен уроженец Свердловской области, справоросс Александр Бурков.

По мнению омского политолога Ивана Жукова, для того, чтобы понять, справляется Бурков со своими новыми обязанностями или нет, нужно подождать хотя бы 100 дней. Однако первое впечатление уже сложилось.

«Первое впечатление — врио губернатора очень активен. Кадровых чисток предсказуемо нет, однако врио, судя по всему, старается установить контроль над ситуацией. Недовольство также вызвать не успел. Не обходится и без некоторого популизма, порой необходимого политикам. Так что пока его деятельность на этом посту можно оценить умеренно позитивно, надеюсь, глава региона не сбавит темпа», — сказал политолог в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Между тем в рейтинге влияния глав субъектов РФ за октябрь Бурков занял 41-е место. Таким образом, он попал в группу губернаторов со средним влиянием. Согласно выводам экспертов, на позиции ряда новых региональных руководителей повлиял характер социально-экономических проблем территорий, куда они были назначены. В частности, опытный политик Александр Бурков возглавил электорально и экономическую значимую, но отягощенную системными проблемами Омскую область.

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Александр Усс, назначенный врио губернатора Красноярского края в конце сентября, попал в верхнюю часть группы губернаторов с сильным влиянием, заняв 25-е место. Однако Усс и до назначения был влиятельным игроком российской региональной политики. Он с 1998 года возглавлял Заксобрание Красноярского края.

Ещё один сибирский коллега Буркова — врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников — занял в рейтинге 76-е место (среднее влияние). По словам экспертов, Травников стал первым губернатором-«варягом» в истории региона. И на его стартовых позициях сказались проблемы во взаимоотношениях с региональной элитой.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Виктор Назаров, руководивший Омской областью с 2012 года, ушёл в отставку 9 октября 2017 года. Врио главы региона стал депутат Госдумы от «Справедливой России» Александр Бурков.

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Также осенью текущего года в отставку были отправлены главы ещё 10 регионов, в том числе Красноярского края (29 сентября) и Новосибирской области (6 октября).