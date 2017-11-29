Москва, 29 ноября, 2017, 13:19 — ИА Регнум. В России продолжится переформатирование социальной политики таким образом, чтобы помощь нуждающимся гражданам приняла более адресный характер. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 ноября заявил глава Минфина Антон Силуанов на заседании Совета Федерации, комментируя свои ранее сказанные в интервью слова о необходимости сокращения числа получающих социальную помощь граждан.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

«Выступая на одном из мероприятий, я говорил о том, что вопросы реформирования социальной поддержки — это одна из наших задач, и логика этого реформирования заключается в том, что необходимо отойти от старого принципа распределения этой поддержки «всем сестрам по серьгам», — заявил Силуанов.

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По его словам, оказывать поддержку нужно «исключительно нуждающимся гражданам» — сокращение же самих объёмов выделяемых средств из федерального бюджета им не подразумевалось.

«Речь идёт о различных видах социальной помощи. Безусловно, это не касается базовых видов поддержки, которые определены для чувствительных категорий наших граждан, но принцип оказания социальной поддержки должен заключаться в том, что государство должно в большей степени поддерживать нуждающихся, чем даже сегодня — но делать это более адресно и точечно», — пояснил министр.

Ранее Силуанов на форуме Финансового университета заявил о том, что Минфин планирует сократить число получающих социальную поддержку из бюджета, поскольку «переформатирование уровня социальной поддержки приведёт к более справедливому распределению ресурсов и росту экономики».