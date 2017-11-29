Симферополь, 29 ноября, 2017, 13:15 — ИА Регнум. Несмотря на сомнения некоторых крымских чиновников, местный парламент принял 29 ноября во втором чтении законопроект «О введении курортного сбора»: с мая 2018 года туристы будут платить дополнительные 10 рублей в сутки за отдых на полуострове, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Предлагается с 1 мая 2018 года по 31 декабря 2022 года ввести курортный сбор на территории семи муниципальных образований», — отметил председатель Госсовета РК Владимир Константинов.

Напомним, накануне министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко предложил отложить на год введение курортного сбора в Крыму — до мая 2019 года.

По его словам, такие просьбы поступают от представителей туристического бизнеса — в следующем году турпоток в Крым изменится из-за открытия транспортного перехода через Керченский пролив и нового терминала Международного аэропорта «Симферополь».

В свою очередь, глава комитета Госсовета РК по санаторно-курортному комплексу Алексей Черняк сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что эксперимент со сбором в Крыму нет смысла переносить на более поздние сроки, поскольку сетования на неподготовленность региона будут всегда, так что логичнее корректировать эксперимент по ходу его выполнения.

«Согласно федеральному законопроекту, эксперимент должен стартовать на полуострове и в ряде других регионов страны с 2018 по 2022 год. В Крыму, напомню, в нём будут участвовать семь приморских городов: Алушта, Евпатория, Саки, Судак, Феодосия, Ялта и Черноморский район. И переносить его нет никакого смысла, поскольку чиновники всегда будут сетовать на то, что где-то что-то не успели подготовить. Целесообразнее начинать процесс вовремя и уже по ходу, если понадобится, его корректировать, благо крымский парламент имеет на это соответствующие полномочия», — отмечал Алексей Черняк, добавив, что суточный размер сбора составит 10 рублей и будет действовать в Крыму только с 1 мая по 30 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 мая 2018 года в четырех российских регионах — Ставропольском, Краснодарском краях, на Алтае и в Крыму — должен стартовать эксперимент по введению курортного сбора. Деньги, которые в этих регионах будут получать с туристов, планируется направлять на решение инфраструктурных проблем.

Депутат Госдумы Андрей Козенко также предложил членам комитета рассмотреть возможность включения жителей Донецкой и Луганской Народных Республик в перечень лиц, освобождаемых от уплаты сбора.