Москва, 29 ноября, 2017, 12:51 — ИА Регнум. Девятнадцать спутников, которые должна была вывести на орбиту ракета-носитель «Союз-2.1б», уже упали в океан. Об этом сообщил 29 ноября источник в ракетно-космической отрасли.

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По словам источника, на падение космической головной части в океан указывают причины, которые привели к невыведению аппаратов на расчетную орбиту. Вероятнее всего спутники упали где-то в Атлантике, пояснил собеседник РИА Новости.

Официальное подтверждение этой версии пока отсутствует. Вместе с тем академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков согласен с предположением, что в космосе спутников нет.

Ранее на одном из специализированных сайтов появилось сообщение зарубежного пилота, который наблюдал в районе Исландии огненный шар, распавшийся на тысячи обломков. Железняков рассказал агентству, что летчик, скорее всего, видел именно разгонный блок «Фрегат» с 19 спутниками.

Не исключено также, что речь идет о третьей ступени ракеты-носителя, которая сгорела в атмосфере. Но в пользу первой версии говорит отсутствие информации о появлении спутников на орбите, пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября в 08:41 мск на космодроме «Восточный» в штатном режиме произошел запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б». В 9:32 мск головной блок должен был достичь заданной промежуточной орбиты, а спутник «Метеор-М» — отделиться от него. Однако связь с комическим аппаратом установить не удалось. Разгонный блок «Фрегат» должен был доставить в космос еще 18 спутников из разных стран, включая Канаду, Норвегию, Японию, США.

Ранее источник в «Главкосмосе» предположил, что второй запуск с «Восточного» потерпел неудачу из-за человеческого фактора. Импульс, данный не в той ориентации, привел к отклонению носителя от курса и падению его вместе с блоком «Фрегат» в океан.

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