Новосибирск, 29 ноября, 2017, 11:55 — ИА Регнум. Два бывшему губернатору Новосибирской области Владимиру Городецкому должность помощника полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе, его таким образов отстранили от противостояния между врио главы области Андрея Травникова и мэром Новосибирска Анатолия Локтя. Такое мнение ИА REGNUM высказал новосибирский политолог Сергей Бирюков.

Анна Алябьева ИА REGNUM Владимир Городецкий

«Полагаю, что назначение Владимира Городецкого помощником полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе означает прежде всего его выведение за рамки возможной конкуренции между и.о. губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым и действующим мэром Новосибирска Анатолием Локтем. В этом смысле назначение бывшего губернатора области на этот пост является объяснимым и предсказуемым», — считает Бирюков.

В то же время политолог отмечает, что назначение Городецкого в аппарат полпреда президента РФ в Сибири позволит Сергею Меняйло усилить своё влияние на элиту города и области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 29 ноября 2017 года, стало известно, что экс-глава Новосибирской области Владимир Городецкий, который был отправлен в отставку 6 октября 2017 года, назначен помощником Сергея Меняйло, полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе.