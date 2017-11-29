Москва, 29 ноября, 2017, 10:23 — ИА Регнум. Меры, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным в сфере демографии, конкретные, масштабные. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 ноября, об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе заседания верхней палаты парламента.

Галеацци Джованни Гаэтано. Дети, играющие на кухне. 1904

«Это настолько актуально, вы чувствуете по ситуации в своих регионах. Это не косметические меры, это конкретные, масштабные (меры), на злобу дня», — отметила сенатор.

Матвиенко заверила, что все меры финансово просчитаны и выверены.

«Много приходит сигналов с регионов, насколько воодушевили меры граждан, насколько позитивно воспринята программа президента по демографии в стране», — указала она.

Спикер Совфеда призвала парламентариев включиться в работу по подготовке законопроектов, направленных на реализацию программы президента.

Матвиенко дала поручение профильным комитетам включиться в совместную работу с депутатами Госдумы и министерствами, «чтобы мы оперативно смогли принять соответствующие изменения в законодательство».

Также она предложила сенаторам проследить за подготовкой к «Десятилетию детства».

«В каждом регионе должны быть сформированы программы «Десятилетие детства», чтобы они были наполнены содержанием и корреспондироваться с федеральной», — добавила она.

Президент Владимир Путин объявил о «перезагрузке» демографической политики России. Потребность в обновлении программы, существующей с 2007 года, по его словам, вызвана «обострением» демографической ситуации в стране.

Вместе с тем несмотря на кажущуюся масштабность предложенных мер, они затронут относительное небольшое число семей — из-за адресности. Сейчас в РФ около 6 млн семей с более чем двумя детьми, к малоимущим (доходы менее одного прожиточного минимума на человека) Росстат относит около 3,6 млн семей, и это частично пересекающиеся категории.