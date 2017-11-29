Нью-Йорк, США, 29 ноября, 2017, 09:30 — ИА Регнум. Вашингтон готовит ответные меры после очередного запуска Северной Кореей баллистической ракеты. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс, выступая в Hudson Institute в Нью-Йорке.

Lsm.lv Испытания ракеты «Хвасон-14»

Пенс напомнил, что несколькими днями ранее президент страны Дональд Трамп назвал Северную Корею одной из стран, поддерживающих терроризм. Очередная провокация Пхеньяна — пуск ракеты — вынудила администрацию США рассматривать «дополнительные меры», пояснил он.

По словам политика, лидеру КНДР Ким Чен Ыну не стоит испытывать решимость Трампа и возможности вооруженных сил США. Пенс подчеркнул, что США задействуют все ресурсы для экономического и дипломатического давления на Пхеньян — это заставит КНДР «раз и навсегда отказаться от своей ядерной и баллистической программы».

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября Северная Корея запустила баллистическую ракету, которая упала в море в пределах исключительной экономической зоны Японии, на расстоянии 250 км от северной префектуры Аомори. Военные Южной Кореи утверждают, что это была «Хвасон-14» — мобильная межконтинентальная баллистическая ракета (KN-20), способная, как заявляет Пхеньян, преодолеть более 1 тыс. км.

Власти Северной Кореи утверждают, что стране удалось реализовать «великую историческую задачу» — завершить создание государственных ядерных сил. В ночь на 29 ноября была испытана межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-15», которая, будучи оснащенной ядерной боеголовкой, способна поразить любую цель в материковой части США.

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