Пхеньян, 29 ноября, 2017, 08:51 — ИА Регнум. Лидер КНДР Ким Чен Ын после испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Хвасон-15» заявил об историческом успехе в завершении ядерного вооружения страны, сообщает 29 ноября Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

По данным агентства, ракета может нести «ядерную» боеголовку и поразить цели на всей континентальной территории США. В издании отмечают, что это наиболее совершенная система вооружения и наиболее могущественная МБР является наивысшей степенью развития ракетных систем КНДР.

«Испытания «Хвасон-15» — символ огромной победы героического северокорейского народа, который честно и без колебаний поддерживает генеральную линию партии, несмотря на все вызовы со стороны США и их приспешников», — цитирует ЦТАК Ким Чен Ына.

Читайте также: КНДР заявила об испытании Hwasong-15, способной долететь до США

В агентстве также сообщили, что ракета достигла высоты в 4,475 км, она пролетела расстояние в 950 км и после 53 минут полета «точно поразила морскую цель».

Напомним, ранее в СМИ сообщали, что запущенная КНДР межконтинентальная баллистическая ракета упала в исключительной зоне Японии — в 250 км от северной префектуры Аомори. В связи с очередными испытаниями Совет Безопасности ООН анонсировал экстренное заседание.

Читайте также: Президенты США и Южной Кореи договорились давить на КНДР