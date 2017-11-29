Москва, 29 ноября, 2017, 07:22 — ИА Регнум. Торги на Мосбирже открылись 28 ноября снижением по доллару и евро. Российская валюта подорожала к иностранным валютам вопреки падению цен на нефть и укреплению американского доллара на рынке Форекс, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. Курс доллара снижался до 58,21 руб., курс евро — до 69,08 руб.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Повысить иммунитет рубля против ослабления могла своими заявлениями первый зампред Банка России Ксения Юдаева. 28 ноября в интервью журналистам она заявила, что возможные санкции США против госдолга РФ окажут краткосрочный эффект. А для исключения возможных всплесков волатильности на рынках ЦБР задействует из своего арсенала различные инструменты.

Её заявления положительно отразились на российском долговом рынке. Индекс RGBI повысился на 0,08%, до 140,37%. По состоянию на 1 октября 2017 года доля нерезидентов на рынке ОФЗ составила 33,2%.

29 ноября Минфин РФ проведет аукционы, на которых планирует разместить два выпуска ОФЗ на общую сумму 26,2 млрд рублей. На прошлой неделе аукционы прошли успешно, что вернуло оптимизм покупателям рубля.

Сегодня рубль опять будет реагировать на динамику доллара и нефти. На торгах в Азии баррель Brent подешевел на 0,24%, до $63,18. С открытия биржи стоит ожидать ослабления рубля до 58,45 руб. На торгах в Европе по-прежнему жду пробой сопротивления 58,62 руб. и укрепления доллара до 58,90/95 руб.

Рубль черпает силы от долгового рынка. Его одного недостаточно, чтобы противостоять общему укреплению доллара.

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Напомним 28 ноября по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» понизился на 13 коп. (-0,22%), до 58,36 руб., курс евро — на 44 коп. (-0,64%), до 69,59 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,5 млрд (+20.0%), евро/рубль — 275,4 млн евро (-30,27%).

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