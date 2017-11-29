Пхеньян, 29 ноября, 2017, 07:23 — ИА Регнум. Власти КНДР заявили об успешном испытании нового типа межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15», сообщает 29 ноября Associated Press.

Elgornal.net Ким Чен Ыну демонстрируют новою ракеты «Хвасон-15»

«Северная Корея заявляет, что успешно запустила новый тип МБР — Hwasong-15», — говорится в сообщении.

В заявлении властей также говорится, что новая ракета способна поразить любую цель на территории США, уточнили в AFP.

Напомним, ранее КНДР запустила ракету, которая упала в исключительной экономической зоне Японии — в 250 км от северной префектуры Аомори.

При этом военные Южной Кореи заявили, что смогли «распознать» запущенную Пхеньяном ракету. Согласно их данным, в ночь на 29 ноября КНДР запустила межконтинентальную ракету «Хвасон-14».

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Отметим, что Совет Безопасности ООН в связи с очередными испытаниями Пхеньяна анонсировал экстренное заседание.

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