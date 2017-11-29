Луганск, 29 ноября, 2017, 04:48 — ИА Регнум. Приказ наступать на поселок Фрунзе (ЛНР) получила группа диверсантов, направленных ВСУ «в серую зону», со ссылкой на взятого в плен раненого украинского военнослужащего сообщает «Луганский информационный центр».

Mil.ru Диверсанты

Находящийся в луганской больнице Роман Фурсов, младший сержант ВСУ, рассказал, какой приказ получил от командования. Он и еще три диверсанта, подорвавшиеся на минах у Фрунзе, должны были продвинуться в «серую зону».

Раненый Фурсов был обнаружен брошенным на минном поле 23 ноября. Военнослужащие Народной милиции ЛНР отвезли его в больницу, где он и рассказал о полученных от командования указаниях.

«22 ноября меня вызвал командир роты старший лейтенант Данилко, позывной Север, и сказал мне прибыть на командный пункт 3-й роты 16-го батальона для уточнения задачи у командира роты с позывным Тор, — рассказал Фурсов. — Обсуждали, чтобы занять эту позицию «сепарскую» на трассе «Бахмутка».

По словам диверсанта, командир третьей роты утверждал, будто «там слабое охранение» и что от ЛНР дежурят на этих позициях не больше двух человек — причем «остальные не будь какие вояки, и мы сможем захватить ее без всяких усилий».

«По окончании захвата позиций надо (было) выставить вооружение, пулемет ДШК и СПГ (станковый противотанковый гранатомет), для дальнейшего продвижения на поселок Фрунзе. Это вроде сказано было вышестоящим командованием», — уточнил Фурсов.

Отметим, что тела погибших на минном поле украинских диверсантов были переданы украинской стороне.