Токио, 29 ноября, 2017, 02:38 — ИА Регнум. Приказа о перехвате северокорейской ракеты, пущенной в ночь на 29 ноября, японские военные не получали, заявил Ицунори Онодэру, министр обороны Японии, сообщает Kyodo.

U.S. Pacific Command ЗРК «Пэтриот»

По словам Онодэру, причина в том, что, как полагали в Токио, угрозы падения ракеты на территорию или в территориальные воды Японии не было.

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Напомним, в Сеуле заявили, что в ночь на 29 ноября в 03:17 (время местное) Пхеньян провел пуск ракеты в направлении Японского моря. Какая именно была пущена ракета, не уточнялось.

В Токио заявили, что ракета, пролетев примерно тысячу километров, упала в пределах исключительной экономической зоны Японии — в 250 км от северной префектуры Аомори. Японские военные оценили высоту полета ракеты в четыре тысячи километров.

По оценкам Токио, Пхеньян запустил межконтинентальную баллистическую ракету. Представитель Японии в Совете Безопасности ООН выступил в качестве одного из инициаторов экстренного созыва заседания по вопросу очередного ракетного пуска Пхеньяна.

Другими инициаторами выступили США и Южная Корея. В отличие от Вашингтона, Сеул отреагировал на действия Пхеньяна демонстративными военными маневрами.