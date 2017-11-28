Нью-Йорк, США, 29 ноября, 2017, 01:59 — ИА Регнум. Экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с очередным ракетным пуском Пхеньяна начнется 29 ноября в 16:30 (время местное), сообщили в пресс-службе постоянного представительства США при ООН.

Neptuul Зал заседаний Совета Безопасности ООН

«Сессия Совета Безопасности пройдет завтра, в среду, 29 ноября, в 16:30 по времени восточного побережья США», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что заседание инициировано Вашингтоном, Токио и Сеулом.

Напомним, в ночь на 29 ноября Пхеньян провел очередные ракетные испытания. Как сообщило южнокорейское министерство обороны, пуск ракеты произведен в восточном направлении с площадки в районе населенного пункта Пхенсон (провинция Пхенан-Намдо, КНДР).

Действия Пхеньяна очень обеспокоили не только Сеул, который в ответ демонстративно провел стрельбы, но и Токио. Как заявили в японском министерстве обороны, северокорейская ракета упала в пределах исключительной экономической зоны Японии: в 250 км от префектуры Аомори.

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Между тем в Вашингтоне не оценивают ситуацию как критическую. 28 ноября Роберт Мэннинг, представитель Пентагона, заявил, что очередные действия Пхеньяна не угрожают ни Вашингтону, ни его союзникам.

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Американский президент Дональд Трамп в свою очередь обещал, что его администрация с ситуацией справится.

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