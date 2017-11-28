Сеул, 29 ноября, 2017, 01:40 — ИА Регнум. Объявление о завершении разработки ядерного оружия власти Северной Кореи могут сделать в течение года, сообщил южнокорейский министр по делам объединения Чо Мен Ген, 29 ноября сообщает Yonhap.

Uwe Brodrecht Военный парад в Пхеньяне

Комментируя очередные ракетные испытания Пхеняна, Чо Мен Ген сказал:

«Эксперты полагают, что Северная Корея потратит на разработки ядерного вооружения еще два-три года, но на самом деле их разработки ведутся быстрее, чем ожидалось, и мы не можем исключить возможность того, что Пхеньян объявит о завершении программы по разработке ядерного оружия в ближайшие 12 месяцев».

Напомним, в Сеуле сообщили об очередных ракетных испытаниях, проведенных Пхеньяном в ночь на 29 ноября. Пуск осуществлен в восточном направлении с площадки в районе населенного пункта Пхенсон (провинция Пхенан-Намдо, Северная Корея).

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В Токио заявили, что ракета находилась в полете в течение 50 минут, а затем упала в исключительной экономической зоне Японии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Сеуле заявили, что в ответ на действия Пхеньяна южнокорейские военные провели внеплановые стрельбы.