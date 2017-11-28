Вашингтон, 29 ноября, 2017, 01:14 — ИА Регнум. Ситуация, сложившаяся в связи с очередным запуском Северной Кореей баллистической ракеты, разрешима: Вашингтон найдет выход, заявил на брифинге в Белом доме американский президент Дональд Трамп, сообщает Reuters.

Дональд Трамп

Комментируя ракетные испытания Пхеньяна, президент США заявил, что американская администрация «позаботится об этом».

«С этой ситуацией мы справимся», — сказал Трамп.

Напомним, 29 ноября в 03:17 (время местное) Пхеньян, согласно данным Сеула, провел пуск ракеты в направлении Японского моря. Тип ракеты не уточнялся.

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В Токио заявили, что Пхеньян запустил межконтинентальные баллистические ракеты. По оценкам японского министерства обороны, одна из них упала в пределах исключительной экономической зоны Японии: в 250 км от префектуры Аомори.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, представитель Пентагона Роберт Мэннинг заявил, что ни для Вашингтона, ни для его союзников очередные действия Пхеньяна не опасны. По оценкам американского ведомства, Пхеньян запустил одну ракету.