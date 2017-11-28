Вена, 29 ноября, 2017, 00:33 — ИА Регнум. Соглашение стран ОПЕК+ по сокращению объемов добываемой нефти до конца 2018 года следует продлить, считают в техническом комитете организации, сообщает Bloomberg.

Резервуары с нефтью

Такая рекомендация прозвучала по итогам встречи представителей стран технического комитета. При этом нужно отслеживать рыночные изменения. По оценкам технического комитета, в III квартале будущего года на рынке нефти установится баланс.

Отметим, что в технический комитет включены представители нескольких стран ОПЕК+.

Напомним, 30 ноября в Вене состоится очередное заседание стран ОПЕК+. На нем будет объявлено решение о продлении объемов нефтедобычи. Пока действует договоренность о сокращении нефтедобычи до марта 2018 года.

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Стоит отметить, что, по оценкам аналитика Forex Optimum Ивана Капустянского, встреча может определить динамику на российском валютном рынке.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 ноября Bloomberg распространило информацию, что Россия и страны ОПЕК договорились продлить соглашение.