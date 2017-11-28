Вашингтон, 29 ноября, 2017, 00:02 — ИА Регнум. Ракетный запуск, произведенный 28 ноября с территории КНДР не несет какой-либо угрозы США или их союзникам, сообщило 28 ноября агентство Reuters со ссылкой на заявление представителя Пентагона Роберта Мэннинга.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

При этом отмечается, что по данным американского военного ведомства с территории КНДР была запущена одна ракета, пролетевшая около одной тыс. км.

«Министерство обороны США обнаружило и отследило сегодня единственный ракетный пуск Северной Кореей приблизительно в 1:17 по Вашингтону», — сообщил журналистам Роберт Мэннинг.

В отличие от специалистов Пентагона, японское министерство обороны ранее насчитало три северокорейских ракеты, запущенных в сторону Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 28 ноября с территории Северной Кореи была запущена баллистическая ракета в сторону островов Японии. Районом пуска указана площадка возле населённого пункта Пхёнсон провинции Пхёнан-Намдо.