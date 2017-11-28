Пентагон: Ракетный запуск КНДР не несет угрозы США или их союзникам
Вашингтон, 29 ноября, 2017, 00:02 — ИА Регнум. Ракетный запуск, произведенный 28 ноября с территории КНДР не несет какой-либо угрозы США или их союзникам, сообщило 28 ноября агентство Reuters со ссылкой на заявление представителя Пентагона Роберта Мэннинга.
При этом отмечается, что по данным американского военного ведомства с территории КНДР была запущена одна ракета, пролетевшая около одной тыс. км.
«Министерство обороны США обнаружило и отследило сегодня единственный ракетный пуск Северной Кореей приблизительно в 1:17 по Вашингтону», — сообщил журналистам Роберт Мэннинг.
В отличие от специалистов Пентагона, японское министерство обороны ранее насчитало три северокорейских ракеты, запущенных в сторону Японии.
Как сообщало ИА REGNUM, вечером 28 ноября с территории Северной Кореи была запущена баллистическая ракета в сторону островов Японии. Районом пуска указана площадка возле населённого пункта Пхёнсон провинции Пхёнан-Намдо.