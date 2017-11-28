Ямусукро, 29 ноября, 2017, 00:03 — ИА Регнум. ЕС и Африка наращивают уровень сотрудничества в области безопасности для установления мира, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, 28 ноября сообщает агентство KUNA.

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«Общие проблемы безопасности, с которыми мы сталкиваемся, включая радикализацию и терроризм, торговлю людьми и деятельность преступных организаций, объединяют нас. Мы можем находить общие решения этих проблем», — заявила Могерини на проходившем на уровне министров совещании в городе Абиджан.

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Верховный представитель ЕС призвала к более тесному сотрудничеству между ЕС и Африкой в борьбе с нелегальной миграцией, чтобы решить эту проблему раз и навсегда.

Напомним, 29 ноября в Кот-д'Ивуаре состоится пятый по счету саммит стран Европейского союза и Африканского союза (АС). В предыдущий раз совещание на уровне министров в рамках саммита ЕС-АС проходило в 2014 году.