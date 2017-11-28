Сеул, 28 ноября, 2017, 23:38 — ИА Регнум. Южнокорейские военные провели внеплановые стрельбы в ответ на очередной запуск баллистической ракеты КНДР. Об этом говорится в заявлении, распространённом Комитетом начальников штабов Южной Кореи.

Mnd.go.kr Пуск южнокорейской ракеты

Как сообщается, военные нанесли высокоточные ракетные удары по учебным целям. Таким образом Сеул решил продемонстрировать Пхеньяну свою готовность в случае необходимости в любой момент нанести ответный удар по объектам и командным пунктам северного соседа.

Напомним, КНДР вечером 28 ноября провела новое испытание баллистической ракеты. Пуск был произведён в восточном направлении с площадки в районе населённого пункта Пхёнсон провинции Пхёнан-Намдо.

Японский телеканал NHK со ссылкой на правительство сообщил, что ракета находилась в полёте около 50 минут, после чего упала в исключительной экономической зоне Японии, приблизительно в 210 километрах от побережья префектуры Аомори.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ распорядился созвать экстренное заседание Совета национальной безопасности страны для обсуждения очередного ракетного испытания Пхеньяна.

В Белом доме сообщили, что о запуске ракеты Пхеньяном проинформирован президент США Дональд Трамп.