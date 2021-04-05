Анкара, 28 ноября, 2017, 22:57 — ИА Регнум. Канал «Стамбул» должен значительно уменьшить угрозу жизни людей и культурному достоянию. Об этом заявил в интервью изданию Politico министр транспорта, мореходства и связи Турции Ахмет Арслан, сообщило сегодня, 28 ноября, издание «Эксперт.online».

NASA Босфорский пролив

Как отмечает Арслан, специалисты провели экспериментальное бурение на маршруте канала, а Администрация жилищного строительства Турции (TOKI) оценила потенциальные угрозы и риски для окружающей среды. Министр выразил уверенность в том, что канал «Стамбул» не окажет негативного влияния на экологию.

Однако экологи уверяют, что канал нарушит природный баланс между Чёрным и Мраморным морями. Под угрозой окажутся несколько видов рыб, а также источники пресной воды на западе Стамбула. Отмечается, что озеро Кючюкчекмедже, которое будет включено в систему канала, также может пострадать.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, идея создания канала Стамбул была озвучена еще в 2011 году. Предполагается, что канал разгрузит Босфор от большого количества водного транспорта — каждый год через Босфор проходит около 53 тысяч судов, включая танкеры с нефтью. Канал «Стамбул» пройдет параллельно Босфору и фактически сделает европейскую часть Стамбула островом и окончательно отделит его от Европы. Канал пройдет из Чёрного моря в Мраморное через озеро Кючюкчекмедже. Его протяженность составит 43 километра.

Как отметил в комментарии ИА REGNUM эксперт по вопросам регионального развития Сергей Артёменко: «Строительство канала «Стамбул» не только разгрузит судоходство в проливах Босфор и Дарданеллы, но и позволит Турции, в обход конвенции Монтрё, проводить военные суда других стран в Чёрное море без ограничений, накладываемых конвенцией».

Напомним, что конвенция Монтрё сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Для военных кораблей нечерноморских держав введены ограничения по классу и по тоннажу.