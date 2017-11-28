Минск, 28 ноября, 2017, 22:43 — ИА Регнум. Для того, чтобы в концу 2017 года исполнить поручение президента Белоруссии Александра Лукашенко о повышении уровня средней заработной платы по стране до тысячи белорусских рублей, власти республики начали включать административный ресурс. Бизнесменам уже начали поступать письма от горисполкомов о необходимости повышения зарплат сотрудников. Об этом сегодня, 28 ноября, на своей странице в Facebook сообщил предприниматель, сооснователь TUT. BY Кирилл Волошин.

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Он опубликовал в социальной сети фото документа, где отмечалось, что «городу Гродно доведено задание» по достижению уровня средней месячной заработной платы в декабре 2017 года до 1067,5 рубля (133% по сравнению с тем же периодом 2016 года). Письмо подписано председателем Гродненского горисполкома Мечиславом Гоя. В послании также отмечается, что для анализа выполнения задания руководство должно до 24 ноября предоставить властям города планы-графики роста заработной платы. Со ссылкой на свои источники Волошин также сообщил, что власти просят предпринимателей в декабре в обязательном порядке выдавать сотрудникам премии.

Скриншот со страницы facebook.com/kiratut «Письмо счастья»

Отметим, что полученное предпринимателем письмо — не первое. Как сообщал портал Naviny. by, схожие послания получили другие государственные и негосударственные предприятия, находящиеся на территории Центрального района Минска. Везде говорилось, что средняя зарплата в районе в декабре 2017 года должна составить 1499,3 рубля. В письмах также было зафиксировано, что в качестве дополнительной меры по росту заработной платы за декабрь 2017 года стоит обеспечить «начисление и смещение работникам премий и иных выплат стимулирующего характера в отчетный период (декабрь 2017 года)».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале года Александр Лукашенко поручил повысить уровень средней заработной платы граждан до тысячи белорусских рублей (около $500). Сегодня, несмотря на то, что по официальной статистике, этот показатель растет, как показывает анализ предлагаемой работы и ее оплаты на республиканском банке вакансий, только в Минске средняя заработная плата может достигать 800−840 рублей. Сам Лукашенко тоже недавно обращал внимание на то, что его поручение выполняется крайне тяжело.

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Помимо этого, министерство труда и социальной защиты населения давно не проводило индексацию зарплат бюджетников, пособий и пенсий. Крайне остро также для Белоруссии стоит вопрос обеспечения граждан работой, так как после массовых сокращений в 2015 году многие так и не смогли трудоустроиться.

В интервью белорусским СМИ экономист Антон Болточко ранее пояснял, что экономика республики растет не так, чтобы за один год зарплаты граждан естественным образом увеличились с 801,6 рубля в декабре 2016 года до 1000 рублей в декабре 2017. В связи с этим, как предположил эксперт, зарплаты могут искусственно завышаться, и так как премии и иные стимулирующие выплаты не постоянны, то и предновогодний уровень зарплат не будет устойчивым.