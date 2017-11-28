Сланцы, Ленинградская область, 28 ноября, 2017, 22:08 — ИА Регнум. Пассажир легкового автомобиля погиб через несколько минут после ДТП с лосем, попав под колеса грузовика в Сланцевском районе Ленинградской области. Об этом сегодня, 28 ноября, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Дикое животное

Авария произошла в 19:10 на 183-м километре автодороги Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Краколье. По предварительной информации, водитель, 1975 года рождения, на легковом автомобиле Volvo совершил наезд на лося, в результате столкновения автомобиль вылетел на сторону встречного движения.

Там на водителя и вышедшего на проезжую часть пассажира наехал КамАЗ. В результате легковушка оказалась в кювете, а пассажир машины, мужчина 35−40 лет, погиб на месте от полученных травм.

По данному факту проводится проверка.

Напомним, с начала 2017 года на дорогах Петербурга и Ленинградской области произошло 45 ДТП с лосями, в том числе 15 ДТП с тяжкими последствиями, в результате которых 5 человек погибли, 17 человек получили ранения и травмы.

Как сообщало ИА REGNUM в сентябре 2017 года произошло две аварии с участием животных на дорогах Гатчинского и Выборгского районов Ленобласти. В результате этих ДТП погиб один ребенок и двое взрослых.

Также, по данным очевидцев, ДТП с лосем произошло вечером 16 ноября на Южном шоссе во Всеволожском районе Ленобласти. Водитель серьезно не пострадал, но травмы животного оказались смертельными.

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Отметим, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в июне 2016 года поручил выработать предложения по обустройству специальных переходов для мигрирующих животных.