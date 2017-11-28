Пхеньян, 28 ноября, 2017, 21:53 — ИА Регнум. Северная Корея вечером 28 ноября осуществила очередной запуск баллистической ракеты. Об этом сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на Комитет начальников штабов Южной Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

Как уточняется, ракета была запущена в восточном направлении с площадки в провинции Пхёнан-Намдо на западе КНДР.

Других подробностей на данный момент не приводится. Тип запущенной ракеты пока не установлен.

Сообщается, что южнокорейские военные анализируют ситуацию во взаимодействии с коллегами из США.

Напомним, последнее испытание баллистической ракеты Пхеньян проводил 15 сентября. Ракета пролетела в воздушном пространстве Японии и упала в Тихом океане.

Читайте также:

National Interest: Южная Корея готовит секретное оружие против КНДР

МИД РФ: Санкции против КНДР приведут к гуманитарному кризису

МИД Японии: Ядерная проблема КНДР является общей для Токио и Москвы