КНДР осуществила запуск баллистической ракеты
Пхеньян, 28 ноября, 2017, 21:53 — ИА Регнум. Северная Корея вечером 28 ноября осуществила очередной запуск баллистической ракеты. Об этом сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на Комитет начальников штабов Южной Кореи.
Как уточняется, ракета была запущена в восточном направлении с площадки в провинции Пхёнан-Намдо на западе КНДР.
Других подробностей на данный момент не приводится. Тип запущенной ракеты пока не установлен.
Сообщается, что южнокорейские военные анализируют ситуацию во взаимодействии с коллегами из США.
Напомним, последнее испытание баллистической ракеты Пхеньян проводил 15 сентября. Ракета пролетела в воздушном пространстве Японии и упала в Тихом океане.
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