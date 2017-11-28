Москва, 28 ноября, 2017, 21:08 — ИА Регнум. Крупнейший российский коммерческий банк Сбербанк оценивает ежегодные убытки экономики Российской Федерации от киберпреступности в 600—650 млрд рублей. Соответствующее заявление сделал журналистам сегодня, 28 ноября, заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Взломщик

«По нашим оценкам, эта цифра составляет не менее 600—650 млрд рублей в год», — рассказал Кузнецов.

«Две недели назад в Женеве президент Всемирного экономического форума назвал цифру, которая вызвала у всех большой шок. К сегодняшнему дню убытки мировой экономики от киберпреступлений приблизились к $1 трлн. Это та самая жизнь, которая сегодня диктует свои условия», — рассказал Кузнецов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 мая произошла крупномасштабная хакерская атака с помощью вируса WannaCry, целью которой стали компьютеры в более чем ста странах мира. Посредством вредоносной программы злоумышленники пытались вымогать средства у государственных и коммерческих организаций. По некоторым оценками, ущерб от этой кибератаки превысил один миллиард долларов.

24 октября произошла масштабная хакерская атака с применением вируса-шифровальщика BadRabbit. Всего атаки совершены в почти 200 странах мира.