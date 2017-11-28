Дмитрий Хворостовский посмертно номинирован на музыкальную премию «Грэмми»
Москва, 28 ноября, 2017, 19:13 — ИА Регнум. Российский оперный певец Дмитрий Хворостовский, умерший 22 ноября в Лондоне, посмертно включен в список номинантов на музыкальную премию «Грэмми».
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Дмитрий Хворостовский
Хворостовский стал претендентом в номинации «Лучший классический сольный вокальный альбом» за «Вокальный цикл Свиридова: отчалившая Русь».
В эту же номинацию включены певица Джойс Ди Донато, дирижер Максим Емельянычев и оркестром Pomo d"Oro за альбом.
Победители конкурса будут объявлены 28 января 2018 года.
Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября на Новодевичьем кладбище в Москве была предана земле одна из двух капсул с прахом Дмитрия Хворостовского. Вторая, по завещанию покойного, отправится на его родину, в Красноярск.