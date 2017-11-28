Москва, 28 ноября, 2017, 19:11 — ИА Регнум. Заявленная президентом России Владимиром Путиным масштабная реформа демографической политики положительно отразится на стимулировании рождаемости в стране, позволит расширить адресную помощь тем семьям, которые в ней особо нуждаются. Об этом заявила заместитель секретаря Генсовета «Единой России», председатель общественного совета партпроекта «России важен каждый ребенок», депутат Госдумы Ольга Баталина, комментируя итоги прошедшего заседания координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей.

Karelia.ru Новорожденные

Ольга Баталина особо выделила решение Президента РФ о продлении программы материнского капитала до конца 2021 года, а также новые способы и условия его использования.

«Опыт 11 лет материнского капитала показал, что семьи чаще всего ставили вопрос о возможности финансовых выплат из этих средств. Такая помощь особенно важна для малообеспеченных семей, которые воспитывают детей ясельного возраста. Поэтому, предложение президента выплачивать из средств материнского капитала семьям с низким уровнем дохода ежемесячные суммы в размере прожиточного минимума ребенка до достижения им возраста 1,5 лет позволит расширить адресную помощь особо нуждающимся», — заявила она.

По мнению депутата, важно и то, что не только сохранилась возможность улучшения жилищных условий за счет материнского капитала, но и с начала будущего года стартует программа специального ипотечного кредита для молодых семей. «Сегодня отсутствие нормальной крыши над головой является серьезным сдерживающим фактором при принятии решения о рождении вторых и последующих детей», — считает парламентарий.

Что касается стимулирования рождаемости в целом, то, по словам Ольги Баталиной, решение президента о введении ежемесячной денежной выплаты при рождении первого ребенка до достижения им 1,5 лет может стать весомым доводом для тех родителей, которые пока не решаются на этот шаг. При этом, она считает, что важно стимулировать рождение ребенка в более раннем возрасте матери, например, до 23 лет.

«Здесь одной из мер поддержки также мог бы стать детский жилищный вычет, когда государство выплачивало бы молодой семье в случае рождения первенца часть ипотечного кредита или часть стоимости найма жилья», — заметила депутат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 ноября на заседании Координационного совета при президенте РФ по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012−2017 годы Владимир Путин предложил продлить программу материнского капитала до 31 декабря 2021 года, а также расширить сферу его применения.

Кроме того, глава государства предложил запустить специальную программу по ипотеке для семей со вторым или третьим ребенком. Также, по его словам, с января 2018 года в РФ будет установлена ежемесячная выплата на рождение первенца до полутора лет, в среднем в следующем году она составит 10,5 тыс. рублей.

Читайте ранее на эту тему: Программа маткапитала — самая эффективная мера поддержки многодетных семей