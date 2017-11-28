Москва, 28 ноября, 2017, 19:10 — ИА Регнум. Сумка с $2 млн, переданная, по версии следствия, экс-министру экономического развития России Алексею Улюкаеву в качестве взятки, весила около 22 килограммов. Следственный эксперимент был проведён 28 ноября в Замоскворецкогм суде Москвы по просьбе обвинения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Улюкаев

«Масса сумки — 21 килограмм и 950 граммов», — сообщил проводивший взвешивание инженер Ростеста по метрологии Павел Якубов.

Сам Алексей Улюкаев в ходе заседания не смог ответить на вопрос о том, эту ли сумку он получил от главы компании «Роснефть» Игоря Сечина, отметив, что сумка передавалась в тёмное время суток и с того момента прошло уже много времени.

Экс-министр заявил, что, получив «что-то тёмное и весомое», решил, что в сумке находится вино, обещанное ему Игорем Сечиным во время предыдущей встречи.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил просьбу прокуратуры и разрешил гособвинению провести следственный эксперимент по взвешиванию сумки с $2 млн с тем, чтобы оценить правдоподобность таких показаний Алексей Улюкаева.

Напомним, министр экономического развития России Алексей Улюкаев был задержан в Москве в ночь на 14 ноября 2016 года. Чиновник обвиняется в вымогательстве крупной взятки у представителей «Роснефти» за выдачу министерством положительной оценки, в результате которой компания смогла приобрести более 50% акций «Башнефти».

Позднее президент России Владимир Путин освободил Алексея Улюкаева от должности министра с формулировкой «в связи с утратой доверия».