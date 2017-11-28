Кишинёв, 28 ноября, 2017, 18:49 — ИА Регнум. Президент Молдавии Игорь Додон возмутился задержанием в аэропорту Кишинева и депортацией из страны обозревателя телеканала «Звезда» Алексея Самолётова и продюсера ВГТРК Марины Сафроновой. Как передает корреспондент ИА REGNUM, Додон назвал это «беспределом молдавского правительства».

Kremlin.ru Игорь Додон

«На фоне полностью провальной внутренней и внешней политики правящее большинство продолжает заниматься геополитическими играми во вред Республике Молдова и гражданам», — добавил молдавский президент.

Алексей Самолетов, который является также режиссером, по словам Додона, планировал презентовать в Кишиневе широкой публике свой документальный фильм о космосе, не имеющий никакого отношения к политике, тем не менее, власти решили депортировать его из страны.

«Категорически осуждаю новый антироссийский демарш правящего большинства. Очевидно, что это очередное звено одной цепи, а цель этих действий — навредить сотрудничеству с нашим стратегическим партнером: Российской Федерацией. Не получится. Потребовал предоставить мне в письменном виде объяснения по факту случившегося от уполномоченных органов», — заключил Додон.

Власти Молдавии, напомним, объяснили депортацию двух сотрудников российских СМИ тем, что они не смогли объяснить цель своего визита. В последние два года с аналогичной формулировкой — «не смогли обосновать цель своего визита» — из Молдавии десятками депортировали российских журналистов, общественных и политических деятелей, ученых, а также военнослужащих, участвующих в миротворческой операции на Днестре.

31 августа этого года власти Молдавии отказали во въезде в страну главному редактору газеты «Аргументы и факты» Игорю Черняку, 27 сентября — корреспондентке «Комсомольской правды» Дарье Асламовой, а в конце октября — директору российского Института проблем глобализации, экономисту Михаилу Делягину.