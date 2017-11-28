Москва, 28 ноября, 2017, 18:29 — ИА Регнум. Выступление главы государства Владимира Путина на заседании Координационного совета при президенте РФ по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012−2017 годы является большой программой действий и задает тренд на увеличение количества детей в семьях. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по социальной политике, председатель Социальной платформы «Единой России» Валерий Рязанский.

Дарья Антонова ИА REGNUM День семьи, любви и верности

«Мы видим большую программу действий, реализация которой — дело исполнительной и законодательной власти. Одна из важнейших задач для нас, законодателей, — поддержать тренд на увеличение количества детей в семьях», — заявил сенатор.

Одним из таких шагов, по мнению Рязанского, является устранение существующей сегодня высокой очередности в ясельные группы. «В настоящее время зафиксировано 266 тысяч очередников», — сообщил он.

По словам сенатора, эта тема должна быть решена «в любом случае», в том числе путем реконструкции нынешних дошкольных учреждений или строительства новых.

«Есть вариант и с организацией новых форм — например, семейных яслей, которые организуются без строительных проектов», — заключил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 ноября на заседании Координационного совета при президенте РФ по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012−2017 годы Владимир Путин предложил продлить программу материнского капитала до 31 декабря 2021 года, а также расширить сферу его применения. Кроме того, глава государства предложил запустить специальную программу по ипотеке для семей со вторым или третьим ребенком. Также, по его словам, с января 2018 года в РФ будет установлена ежемесячная выплата на рождение первенца до полутора лет, в среднем в следующем году она составит 10,5 тыс. рублей. Президент РФ также заявил о необходимости как можно быстрее ликвидировать очереди в ясли для детей от двух месяцев до трех лет и предложил перезагрузить демографическую политику в целом.

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