Москва, 28 ноября, 2017, 18:25 — ИА Регнум. Больше половины средств, выделенных из бюджета на развитие аэропортов Дальнего Востока потрачено на другие статьи расходов, сообщил 28 ноября журналистам полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Kremlin.ru Юрий Трутнев

Такое заявление Юрий Трутнев сделал по итогам заседания правительственной комиссии по развитию Дальнего Востока и Байкальского региона. По его мнению, причиной такой ситуации стало долгое согласование проектов.

«Министерство транспорта сегодня докладывало, что они делают все возможное в рамках сегодняшнего финансирования, но это не так», — заявил ЮрийТрутнев и пояснил, что из выделенных в 2013 году бюджетных 106,1 млрд руб. на эти цели «более 64 млрд руб. просто пропали».

«Из них более 64 млрд просто пропало в силу того, что были плохо подготовлены проекты, несвоевременно пройдена госэкспертиза. А часто просто госэкспертиза не приняла эти проекты», — добавил полпред президента в ДФО.

По этому поводу председатель правительства России Дмитрий Медведев «дал поручение изучить вопрос отдельно и представить ему доклад, как это произошло, кто виноват и предложения о наказании виновных», — заявил Трутнев.

Напомним, речь идет о нескольких десятках аэропортов, необходимых для дальневосточного региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября глава Минвостокразвития Александр Галушка заявил, что до 2025 года на Дальнем Востоке будут созданы более 115 тыс. новых рабочих мест, а новые производства привлекают людей со всей страны.