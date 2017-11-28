Москва, 28 ноября, 2017, 18:18 — ИА Регнум. Предложения, озвученные сегодня на заседании Координационного совета по реализации стратегии действий в интересах детей при президенте РФ главой государства Владимиром Путиным, направлены на улучшение демографической ситуации и поддержку молодых семей в регионах. Об этом заявила координатор партпроекта «Единой России» «Крепкая семья» Ольга Окунева.

Аркадий Пластов. Мама (фрагмент). 1964

По ее словам, самой эффективной мерой поддержки многодетных семей при решении жилищных вопросов стала программа материнского капитала.

«Маткапитал, который как демографическая мера поддержки работает уже 11-й год, стал самой эффективной мерой для многодетных семей при решении жилищных вопросов. Поэтому чрезвычайно важным является предложение Президента России о продлении программы маткапитала до 31 декабря 2021 года, а также о расширении возможности его использования», — отметила координатор партпроекта, добавив, что это предложение позволит «минимизировать демографический перекос в регионах России».

Еще одной важной мерой в решении жилищных проблем является предложение Президента РФ о запуске специальной программы по ипотеке для семей со вторым или третьим ребенком.

«Этот шаг позволит многим семьям улучшить жилищные условия», — пояснила Ольга Окунева.

Также она акцентировала внимание на предложении президента РФ начать выплаты по рождению первого ребенка, которые будут финансироваться из федерального бюджета в течение трех лет.

«Это станет важным подспорьем для молодых родителей», — считает координатор партийного проекта.

Ольга Окунева выразила уверенность, что все предложенные на заседании меры найдут отклик и среди семей, и среди региональных властей.

«Сейчас значительную поддержку получат регионы из федерального бюджета и за счет этого сами смогут, в том числе адресно, направлять свою помощь», — подчеркнула она.

«В свою очередь в рамках партпроекта «Крепкая семья» мы продолжим содействовать межведомственной консолидации усилий в вопросах устранения «выпадения» отдельных категорий семей из регионального правового поля по оказанию им мер поддержки», — резюмировала Ольга Окунева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 ноября на заседании Координационного совета при президенте РФ по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012−2017 годы Владимир Путин предложил продлить программу материнского капитала до 31 декабря 2021 года, а также расширить сферу его применения. Кроме того, глава государства предложил запустить специальную программу по ипотеке для семей со вторым или третьим ребенком. Также, по его словам, с января 2018 года в РФ будет установлена ежемесячная выплата на рождение первенца до полутора лет, в среднем в следующем году она составит 10,5 тыс. рублей.

Партийный проект «Единой России» «Крепкая семья», решение задач которого рассчитано с 2017 по 2022 годы, направлен на содействие в укреплении института семьи и семейных ценностей. Безусловный приоритет партпроекта — создание условий для благополучного детства, в связи с чем активисты «Крепкой семьи» разработали памятку по предоставлению бесплатных путевок в детские оздоровительные лагеря. Кроме того, проводится мониторинг выделения земельных участков многодетным семьям, уделяется особое внимание поддержке молодых семей, а также женщин и детей, которые находятся в кризисной ситуации. Так, именно партпроект стал инициатором создания служб быстрого реагирования на возможные отказы от новорожденных и на другие кризисные ситуации.

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