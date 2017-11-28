Ереван, 28 ноября, 2017, 18:18 — ИА Регнум. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф и премьер-министр Армении Карен Карапетян изучили возможности дальнейшего расширения двусторонних связей и взаимного сотрудничества в ходе переговоров в Ереване, 28 ноября сообщает Fars News.

gov.am Mохаммад Джавад Зариф и Карен Карапетян

«Экономические связи должны развиваться дальше. Свободные экономические зоны могут создать возможность для расширения сотрудничества», — заявил Зариф.

Со своей стороны, Карапетян подчеркнул особую важность отношений с Ираном, заявив, что Армения «заинтересована в активизации сотрудничества в энергетической и других сферах экономики и в сотрудничестве в свободных экономических зонах Армении и Ирана».

Премьер-министр Армении также заявил о готовности создать в стране необходимые условия для иранских фирм, чтобы они могли реализовать свои интересы в рамках Евразийского экономического союза через Армению.

Напомним, среди других вопросов, рассмотренных обеими сторонами, были вопросы, связанные с сотрудничеством в нефтегазовой сфере, электроэнергетике и транспортной сфере.