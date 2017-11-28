Москва, 28 ноября, 2017, 18:03 — ИА Регнум. Законопроект, продлевающий переходные положения в сфере образования для жителей Крыма, внесли в Госдуму депутаты и члены Совфеда от региона, передает корреспондент ИА REGNUM 28 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Предлагается пролонгировать на 2019 и 2020 годы переходные условия, предполагающий некоторые послабления для школьников и студентов. Необходимость продления обусловлена тем, что, несмотря на постепенное выравнивание уровня подготовки выпускников школ Крыма с уровнем подготовки других российских школьников, в 2019 и 2020 годах крымские школьники еще не будут в полном объеме готовы к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ).

В этой связи законопроектом предусмотрено пролонгирование возможности прохождения государственной итоговой аттестации в школах на территории Крыма по выбору обучающихся в различных формах: в форме ЕГЭ или в форме государственного выпускного экзамена.

Одновременно потребуется сохранение для выпускников школ Крыма льготных условий поступления на обучение в вузы по программам бакалавриата и специалитета — возможности поступления на обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых вузами самостоятельно.