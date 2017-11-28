Москва, 28 ноября, 2017, 17:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости действовать аккуратно в сфере ювенальной юстиции и выступил против ущемления интересов родителей и вмешательства государства в дела семьи. Соответствующие заявления он сделал 28 ноября на заседании Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012—2017 годы.

Антиювенальный плакат «Не допустим кошмар в наши семьи!»

Глава государства прокомментировал выступление сенатора Елены Мизулиной, которая обратила внимание на рост полномочий органов опеки и увеличение родительского бесправия в стране. Сенатор указала, что правоохранительные органы сегодня могут являться в семьи с проверками, не имея необходимых разрешительных документов.

«Что касается ювенальной юстиции в целом, то не могу с вами не согласиться, здесь есть вопросы, которые требуют особого внимания, и ущемлять интересы родителей недопустимо, — сказал Владимир Путин. — У нас есть свои традиции, традиции крепкой семьи, и это беспардонное вмешательство в семейную жизнь недопустимо».

В то же время глава государства не согласился с тезисом о том, что существование системы органов опеки создаёт запрос на семейное неблагополучие. По его словам, это можно сравнить с утверждением, что наличие преступности обусловлено запросом со стороны МВД.

Не согласился Владимир Путин и с утверждением о том, что Семейный кодекс якобы направлен на уничтожение традиционного института семьи. Вместе с тем президент считает, что отдельные действующие положения кодекса можно проанализировать.

Читайте также:

Постановление Верховного суда об отобрании детей: вопросов стало больше?

От рынка детей — к рынку стариков: новое в законодательстве