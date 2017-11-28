Москва, 28 ноября, 2017, 17:55 — ИА Регнум. Партийный проект «Детские сады — детям» активно взаимодействует с регионами в вопросе ликвидации очередей в ясли», — заявила координатор проекта, депутат Государственной думы Лариса Тутова, комментируя поручение президента РФ Владимира Путина о ликвидации в России очередей в ясли.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

«Сегодня перед проектом «Детские сады — детям» стоит первоочередная задача — обеспечение местами в детских дошкольных учреждениях до трех лет. И уже есть первые позитивные результаты в регионах», — подчеркнула Лариса Тутова, отметив, что в этом вопросе партпроект активно взаимодействует с региональными общественными советами, органами исполнительной и законодательной власти.

Координатор партпроекта подчеркнула, что проблема обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет решена практически на 100%. «Проблема нехватки мест в детских садах для детей в возрасте от трех до семи лет остается в семи регионах России, в том числе в Крыму. Но специальная программа для таких регионов уже сформирована», — сказала Лариса Тутова.

«В регионах нашла свой отклик практика возведения модульных детских садов — стратегия краткосрочного создания дополнительных мест в детских садах, в частности, в ясельных группах», — добавила она.

По словам Ларисы Тутовой, в реализации программы по строительству детских садов, которая осуществляется в рамках партийного проекта «Детские сады — детям», сыграло роль совершенствование федерального законодательства и законодательства субъектов РФ, регулирующего вопросы качества и доступности дошкольного образования.

Координатор партпроекта также рассказала о развитии негосударственного сектора образования, что влечет за собой создание новых рабочих мест в сфере дошкольного воспитания и образования.

«Создаются консультационные центры. В субъектах РФ созданы и работают около десяти тысяч консультационных центров, которые оказывают родителям методическую, психолого-педагогическую, диагностическую помощь и консультации на безвозмездной основе. Такие центры снимают нагрузку с дошкольных образовательных учреждений и обеспечивают доступность дошкольного образования для детей раннего возраста», — пояснила она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, партийный проект «Единой России» «Детские сады — детям», реализация задач которого рассчитана с 2017 по 2022 годы, направлен на обеспечение детей местами в дошкольных образовательных организациях. Партпроект держит на контроле выплату зарплат работникам детских садов, оценивает не только доступность дошкольного образования, но и его качество, уделяет большое внимание повышению статуса профессии «воспитатель» в российском обществе.

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