Москва, 28 ноября, 2017, 17:01 — ИА Регнум. Российским регионам в ближайшие три года будет выделено 30 млрд рублей из федерального бюджета на реконструкцию и оснащение детских поликлиник. Об этом 28 ноября сообщил президент России Владимир Путин на заседании Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012−2017 годы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Советский плакат “Каззоль и плазмон”. 1959

Как отметил глава государства, для проведения реконструкции и капитального ремонта детских поликлиник, а также их дооснащение оборудованием, по предварительным оценкам, потребуется свыше 50 млрд рублей.

«Очевидно, что регионы, имея в виду даже ту помощь, которую мы им оказали в самое последнее время, не смогут выполнить эти работы только за свой счёт, — сказал Путин. — Поэтому в ближайшие три года основную часть этой суммы, по 10 млрд в год, будет предоставлять федеральный бюджет».

В ходе заседания глава государства подчеркнул необходимость «предметно и последовательно» заниматься повышением доступности и улучшением качества медицинского обслуживания детей.

Он отметил, что в последние годы «был совершён хороший рывок по созданию в регионах перинатальных центров», однако «состояние большинства детских поликлиник, их оснащённость оборудованием оставляют желать лучшего».

«Есть проблемы с очередями, с записью к нужному специалисту. Такое положение дел также служит сдерживающим фактором при принятии решения о рождении детей. Да и вообще это просто нужно исправлять и улучшать», — подчеркнул Путин.

Президент поручил правительству вместе с регионами оперативно проработать детальный график реконструкции и капитального ремонта детских поликлиник, включая поликлинические отделения больниц, а также утвердить условия софинансирования и правила отбора поликлиник. Делать это нужно «с учётом готовности проектно-сметной документации и, прежде всего, остроты проблемы», сказал Путин.