Москва, 28 ноября, 2017, 16:57 — ИА Регнум. В «Единой России» считают, что решения президента положительно скажутся на демографической ситуации, передает корреспондент ИА REGNUM 28 ноября.

Карл Лемох. Дети. (ранее 1910)

«Президент изыскал эти средства из своих резервных средств, заложенных в бюджете. Это означает, что они не будут в ущерб другим видам социальной помощи, которые в бюджете уже обозначены», — подчеркнул первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

Так, парламентарий отметил предложенную меру в части материнского капитала до конца 2021 года.

«В ближайшую трехлетку программа будет существовать, и семьи, в которых рождается второй и третий ребенок, будут понимать, что они смогут претендовать на получение материнского капитала», — отметил он.

Исаев также обратил внимание на ежемесячную выплату за первого ребенка. С 1января 2018 года в России будет установлена ежемесячная денежная выплата семьям при рождении первенца, которая будет выплачиваться, пока ребенок не достигнет возраста 1,5 лет.

«Очень правильно выбрана категория с нуля до полутора, потому что для семьи, у которой дети от трех до семи лет проблема во многом решена благодаря программе «детские сады — детям», а вот как раз когда мама не работает, остается дома, получая пособие, а не заработную плату, но хочет, к примеру, начать работать раньше, — оказание помощи в этом случае наиболее действенно, наиболее значимо. Это самый чувствительный в данном случае момент», — полагает депутат Госдумы.

Суммы будут ориентироваться на прожиточный минимум ребенка, но уже можно сказать о средней сумме по Российской Федерации — в 2018 году она составит 10,5 тыс. рублей.

«Крайне важно, повторюсь, что и эта мера будет носить адресный характер, то есть будет поддерживать те семьи, которые сегодня получают среднедушевой доход ниже полутора прожиточных минимумов в субъекте РФ», — уточнил он.

Для нуждающихся семей президент предложил дотировать ипотеку. В том случае, если они решаются приобрести жилье по ипотеке, то все выплаты свыше 6% по ипотеке готово будет взять на себя государство.