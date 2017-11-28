В Госдуме рассказали, какие семьи будет поддерживать государство
Москва, 28 ноября, 2017, 16:57 — ИА Регнум. В «Единой России» считают, что решения президента положительно скажутся на демографической ситуации, передает корреспондент ИА REGNUM 28 ноября.
«Президент изыскал эти средства из своих резервных средств, заложенных в бюджете. Это означает, что они не будут в ущерб другим видам социальной помощи, которые в бюджете уже обозначены», — подчеркнул первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.
Так, парламентарий отметил предложенную меру в части материнского капитала до конца 2021 года.
«В ближайшую трехлетку программа будет существовать, и семьи, в которых рождается второй и третий ребенок, будут понимать, что они смогут претендовать на получение материнского капитала», — отметил он.
Исаев также обратил внимание на ежемесячную выплату за первого ребенка. С 1января 2018 года в России будет установлена ежемесячная денежная выплата семьям при рождении первенца, которая будет выплачиваться, пока ребенок не достигнет возраста 1,5 лет.
«Очень правильно выбрана категория с нуля до полутора, потому что для семьи, у которой дети от трех до семи лет проблема во многом решена благодаря программе «детские сады — детям», а вот как раз когда мама не работает, остается дома, получая пособие, а не заработную плату, но хочет, к примеру, начать работать раньше, — оказание помощи в этом случае наиболее действенно, наиболее значимо. Это самый чувствительный в данном случае момент», — полагает депутат Госдумы.
Суммы будут ориентироваться на прожиточный минимум ребенка, но уже можно сказать о средней сумме по Российской Федерации — в 2018 году она составит 10,5 тыс. рублей.
«Крайне важно, повторюсь, что и эта мера будет носить адресный характер, то есть будет поддерживать те семьи, которые сегодня получают среднедушевой доход ниже полутора прожиточных минимумов в субъекте РФ», — уточнил он.
Для нуждающихся семей президент предложил дотировать ипотеку. В том случае, если они решаются приобрести жилье по ипотеке, то все выплаты свыше 6% по ипотеке готово будет взять на себя государство.