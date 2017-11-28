Москва, 28 ноября, 2017, 16:46 — ИА Регнум. Руководитель фракции «Единая Россия», вице-спикер Госдумы Сергей Неверов отметил значимость поручения президента РФ разработки графика реконструкции и капремонта детских поликлиник, передает корреспондент ИА REGNUM 28 ноября.

Советский плакат «Расти, богатырь!»

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ вместе с регионами оперативно отработать детальный график реконструкции и капитального ремонта детских поликлиник, включая поликлинические отделения больниц. На эти цели регионам будет выделено 30 млрд рублей за три года.

Для регионов решение, которое сегодня принял президент — очень важная новость, поскольку проблема неудовлетворительного состояния детских больниц и поликлиник стоит остро не только в отдаленных районах, но и в самих административных центрах некоторых регионов, отметил Неверов.

«Да, состояние больниц и поликлиник — это полномочия субъектов РФ, но средств у регионов на это практически нет. Поэтому программы, которые реализуются при поддержке и по инициативе президента — «Городская среда», модернизация и строительство школ, обеспечение машинами скорой помощи, школьными автобусами — являются серьезной поддержкой», — отметил парламентарий.