Тель-Авив, Израиль, 28 ноября, 2017, 16:27 — ИА Регнум. Израильская компания Aeronautics Defense Systems Ltd. (ADS), производящая военные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), оказалась на грани банкротства после скандала с испытанием беспилотников на армянских позициях в Нагорном Карабахе.

Скриншот сайта Aeronautics Defense Systems

Специалисты компании ADS «по просьбе» Баку приняли участие в нанесении ударов по армянским позициям в июле 2017 года. Удары наносили при помощи беспилотников-камикадзе производства той же компании. Сейчас в Израиле проводится расследование участия израильских специалистов, из-за чего компания несет финансовые потери.

Как сообщает специализированный сайт CTech, инвесторы израильской компании направили иск в суд на $115 млн. Депутат Кнессета Тамар Зандберг обратилась к министру обороны Израиля Авигдору Либерману с предложением остановить лицензию компании ADS на поставки беспилотных аппаратов в Азербайджан, приведя подробности судебного иска.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2017 г. компания оказалась в центре громкого скандала, после того как газета «Маарив а-Шавуа» написала, что министерство обороны Израиля проводит проверку информации о том, что операторы израильской компании Aeronautics Defense Systems отказались демонстрировать возможности новой беспилотной техники, поставляемой Азербайджану, на армянских целях. Инцидент произошёл в начале июля.

«В конце концов, один из высокопоставленных представителей Aeronautics Defence System, который также находился в Азербайджане, был вынужден сам осуществить удар, который, однако, оказался неточным», — писала газета.

В конце августа, ссылаясь на биржевое коммюнике, опубликованное компанией Aeronautics, израильская пресса сообщила, что отдел по контролю над экспортом в министерстве обороны Израиля временно заблокировал сделку по поставке «важному клиенту» партии беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Orbitier K1 на сумму $20 млн. По нескольким дополнительным данным стало понятно, что «важный клиент» — это Азербайджан.

15 ноября стало известно, что полиция Израиля возбудила уголовное дело против Aeronautics Defense Systems.

«Расследуются обстоятельства сделки, заключенной компанией Aeronautics Defense Systems Ltd. с одним из крупных заказчиков», — говорилось в заявлении полиции Израиля.

Азербайджанская сторона по сей день никаких официальных заявлений по этому поводу не давала.