Москва, 28 ноября, 2017, 15:45 — ИА Регнум. Заявления Минфина о том, что социальную поддержку от государства получают больше людей, чем в ней нуждаются, звучат нечестно по отношению к гражданам, потому что субсидиями сегодня пользуются не более 2% населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 ноября заявил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин («Справедливая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

«Людей, пользующихся субсидиями, не так много, где-то около 2% населения страны, потому что порядок оформления этих выплат и льгот достаточно сложный. Но нуждающихся в поддержке больше, чем эти 2%: у нас только за чертой бедности находятся около 20% граждан. В этих условиях говорить, что народ слишком жирно живет и слишком много людей пользуется необоснованными выгодами, — совсем нечестно по отношению к обществу», — считает Шеин.

Депутат также напоминает, что, по политике Минфина, льготы, которые направляются на поддержку крупного бизнеса в виде налоговых послаблений, составляют 9,5 трлн рублей. При этом минимальная зарплата в РФ находится на 95-м месте в мире, и даже после обещанного Минфином роста реальных доходов граждан она поднимется максимум до 86-й строчки.

«Очень жирно живут 150 тыс. семей долларовых миллионеров, которые владеют 62% национального богатства, формируя в РФ неравенство, превышающее пороги неравенства даже в Индии, не то что в Европе. Остальные люди — это работающие бедные и работающие нищие», — указывает Шеин.

Сокращение мер социальной поддержки по отношению к таким гражданам не только отрицательно скажется на их финансовом положении, но и в целом затормозит как развитие общества, так и развитие страны.

«Сейчас у людей, получающих соцпомощь, есть возможность дополнительно повышать свой уровень образования или уделять дополнительное внимание своим детям, чтобы они могли повысить свою квалификацию. Но если людей погружать в нищету, понятно же, что ни о какой квалификации речи быть не может, потому что не будет возможности для этого», — отмечает Шеин.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов 28 ноября заявил о переформатировании социальной помощи. Речь идет об уменьшении количества людей, которые смогут претендовать на льготы и субсидии из госбюджета, при увеличении размера выплат тем, кто в ней нуждается.

«Разговор об адресной идет все 20 лет. За это время у нас под соусом адресности очень много инвалидов признаны совершенно здоровыми людьми, без всяких льгот на трудоустройство. А те, кто остались получателями средств из бюджета, не сказал бы, что купаются в этих мерах госфинансирования. Надо понимать, что для тех, кто всё же сохранит возможность получать социальную поддержку от государства, ее заметного увеличения не произойдет», — уверен Шеин.