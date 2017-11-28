Нижний Новгород, 28 ноября, 2017, 15:16 — ИА Регнум. В Приволжском федеральном округе стоимость приготовления новогодних салатов дешевле, чем в среднем по стране. Самые дорогие салаты из регионов округа — в Пермском крае и Марий Эл, самые дешёвые — в Мордовии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Росстата.

Цитата из к/ф «Ирония судьбы, или С легким паром». Реж. Эльдар Рязанов. 1975. СССР «Какая гадость, эта ваша заливная рыба»

По информации статистов, на конец октября стоимость салата «Оливье» составила в среднем в стране 311,83 рубля. Это на 1,21% дороже по сравнению с октябрем 2016 года. Среди регионов страны дороже всего салат обойдётся в Чукотском автономном округе (526,32 рублей), дешевле всего — в Калмыкии (229,54 рублей).

Что касается регионов Поволжья, то наибольшая стоимость зарегистрирована в Пермском крае: приготовление «Оливье» обойдётся в среднем в 300,87 рублей. Далее по дороговизне идут Нижегородская область (279,96 рублей), Удмуртия (277,7 рублей) и Ульяновская область (277,58 рублей). Дешевле всего салат стоит в Кировской области (264,86 рублей), Чувашии (259,61 рубля) и Мордовии (235,98 рублей).

Салат «Сельдь под шубой» в среднем в России стоит 152,54 рублей, что на 1,21% больше по сравнению с данными на конец октября 206 года. Дороже всего он стоит в Чукотском автономном округе (362,79 рублей) и Ненецком автономном округе (276,93 рубля). Минимальные цены отмечены в Омской области (121,16 рублей) и Курской области (117,57 рублей).

В Приволжском федеральном округе антилидерами являются Марий Эл и Удмуртия, где приготовление «Сельди под шубой» обойдётся соответственно в 149,13 и 146,12 рублей. Минимальные цены зафиксированы в Кировской области (123,01 рублей) и Мордовии (122,71 рубля).

Данные на конец октября 2017 года

Данные на конец октября 2017 года