Москва, 28 ноября, 2017, 13:49 — ИА Регнум. Глава Минфина Антон Силуанов заявил о необходимости изменить систему социальной поддержки населения РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

«Настало время переформатировать те уровни социальной поддержки, которые сегодня предоставляются за счет средств государства тем гражданам, которые больше нуждаются», — заявил министр в ходе форума в Москве.

Силуанов обратил внимание на то, что в стране семь человек из десяти получают поддержку государства при том, что нуждающихся значительно меньше.

По его мнению, концентрация ресурсов именно среди нуждающихся позволит создать условия для повышения спроса среди населения, что приведет к развитию экономики.

Минфин предлагает сократить количество получателей социальной поддержки из бюджета, одновременно увеличив выплаты для тех, кто действительно нуждается в помощи.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ключевым вызовом для экономики России является высокий уровень бедности, который при имеющемся уровне ВВП является «позорным», заявил глава Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин.