Хабаровск, 28 ноября, 2017, 12:00 — ИА Регнум. Спутник «Метеор-М», запущенный с космодрома Восточный ракетой «Союз-2,1б», упал в Атлантический океан, сообщает телеграм-канал Life Shot.

(сс)geralt Земля

Также «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщает, что спутник, который должен был выйти на орбиту в 9:42 мск, молчит. Специалисты не могут получить с него телеметрию — спутник не вышел на связь.

Пока телеметрия не получена, не исключена нештатная ситуация на этапе полета разгонного блока «Фрегат».

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Запуск ракеты был произведен в 08:41 по московскому времени с космодрома Восточный в Амурской области. В 08:45 полет был взят под контроль наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С.Титова.

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