Москва, 28 ноября, 2017, 11:56 — ИА Регнум. С каждым новым решением МОК об отстранении лучших российских спортсменов от Олимпиады-2018, о лишении их заслуженных медалей в обществе растет разочарование по отношению к международным спортивным организациям, которые открыто нарушают нормы Олимпийской хартии и антидопингового кодекса. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 ноября, об этом заявил глава комитета Госдумы по спорту Михаил Дегтярёв (ЛДПР).

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Накануне МОК сообщил, что биатлонистки Ольга Вилухина и Яна Романова, бобслеисты Алексей Негодайло и Дмитрий Труненков, а также скелетонист Сергей Чудинов признаны виновными в нарушении антидопинговых правил, а их результаты на Олимпиаде-2014 в Сочи аннулированы. Все пятеро спортсменов были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх.

При этом основанием для принятия таких судьбоносных для многих спортсменов решений служат показания Родченкова — обвиняемого в совершении ряда преступлений, в том числе и коррупционных, указал парламентарий.

«Разумеется, МОК и ВАДА в данный момент не станут приобщать добытые Следственным комитетом доказательства для принятия решений по нашим спортсменам. Допускаю, что и с рассмотрением апелляций наших чемпионов также будут тянуть резину», — рассуждает депутат.

Мотивы западных политических деятелей очевидны: это желание дискредитировать российскую сборную и спортсменов накануне Игр-2018 и ЧМ-2018, отстранить от участия в предстоящих Олимпийских играх в Корее сильных конкурентов, деморализовать и расшатать общество накануне президентских выборов в России.

«И к этому нужно быть готовыми», — призвал Дегтярев.