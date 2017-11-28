Болгар, Татарстан, 28 ноября, 2017, 10:55 — ИА Регнум. При профиците бюджета 2,232 млн рублей по итогам 2016 года в городе Болгар (Татария) на благоустройство сквера, которое оценили в 4,279 млн рублей, деньги собрали с жителей. Под самообложение попали пенсионеры, малоимущие граждане, которые, как и все остальные, обязаны будут внести в бюджет муниципалитета по 300 рублей. При этом на искусственную новогоднюю ёлку для нужд Болгарского исполкома из бюджета потратят 1,85 млн рублей. Если эту сумму добавить к профициту 2016 года, то лезть в карман пенсионеров не пришлось бы, средств на сквер почти хватало. Ёлка, поставщика которой выберут 11 декабря, оказалась властям Болгара нужнее, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Елка

Исполком Спасского муниципального района, в который входит муниципальное образование «город Болгар», 27 ноября объявил аукцион на поставку «искусственной новогодней каркасной ели с вплетённым освещением для нужд Болгарского городского Исполнительного комитета». Начальная цена лота — 1,85 млн рублей, их выделят из бюджета муниципального образования «город Болгар». Победитель тендера должен будет за пять дней с даты подписания контракта поставить заказчику уличную ель высотой не менее 15,5 и не более 16 метров. Диаметр «лота» — от 5,4 до 6 м. При этом она должна быть украшена пластиковыми игрушками и световыми «колокольчиками».

Преимущество в аукционе будет отдано субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 ноября в этом муниципальном образовании прошёл референдум по самообложению. В рамках него было принято решение собирать по 300 рублей со всех совершеннолетних жителей на создание сквера на улице Вахитова, 74А. Льготу, хотя по закону ее можно распространить на 30% населения, власти Болгара не предоставили даже пенсионерам и ветеранам Великой Отечественной войны. При том, что вряд ли последние будут проводить на танцевальной площадке нового сквера, которая также будет создана на собираемые средства, своё свободное время.

Не лишним будет напомнить, что при средней пенсии в регионе на уровне 12,5 тыс. рублей минимальный потребительский бюджет пенсионера, то есть реальный объём расходов по минимуму, составляет 13 тыс. рублей. Пенсионеров в Болгаре около 3,2 тыс., то есть 37,6% от общего числа жителей (порядка — 8,5 тыс. жителей).

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По данным системы ГАС «Выборы», из участников референдума «за» него проголосовали 2 765, а против — 1 284. Но принятое решение будет обязательным для всех: и тех, кто был против, и тех, кто просто не пришёл. Потенциальными плательщиками сбора по самообложению в Болгаре заявлены около 7 тыс. человек. Это жители города, что достигли 18 лет. Если все из них внесут по 300 рублей, то будет собрано 2,1 млн рублей. По информации с аукциона, который ещё за пять дней до референдума объявил исполком Болгара, на устройство сквера власти готовы потратить 4 279 400 рублей. Такова начальная цена лота, результат аукциона по которому подведут только 8 декабря. То есть, обложив жителей сбором, власти Болгара 88% от этой суммы «потратят» на ёль из пластика. Ведь источник зачисления самообложения и оплаты стоимости лота один — бюджет МО «Город Болгар».

Сумма добавляемых бюджетом республики четырёх рублей на каждый собранный самообложением рубль составит 8,4 млн рублей, или «4,5 ёлки для исполкома».

Следует помнить, что в вопросе самообложения жители Татарии ещё в прошлые годы не проявили требуемой властями сознательности. Из районов жаловались на низкую собираемость сбора. Кстати, в 2015 году именно жители Болгара при планируемом сборе с них 2,2 млн рублей сдали всего около 485 тыс. рублей.

Дошло даже до того, что кабинет министров РТ разработал в апреле 2016 года законопроект, которым для несознательных граждан региона, устраняющихся от самообложения, вводились штрафы в размере 1−2,5 тыс. рублей. Инициатива вызвала резкую негативную реакцию общества и убрана «под сукно», но собираемость взносов от жителей всё ещё остаётся низкой. Не последнее слово в нежелании помочь бюджету в софинансировании расходов остаётся и за наблюдаемыми жителями тратами средств. Например, как на заявленную искусственную ель.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, о льготах для самых малообеспеченных слоёв жителей забыли не только в Болгаре. Не предоставлены они и в Сабинском районе — вотчине брата главы Татарии Рустама Минниханова. А в городе Арске, где также прошли референдумы по самообложению, прямо сообщили, что инвалиды 1-й группы, участники Великой Отечественной войны будут обязаны внести по 100 рублей.

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